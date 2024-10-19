Лидеры продаж электрокаров: крупнейшие региональные рынки сентября в Украине — Finance.ua

Лидеры продаж электрокаров: крупнейшие региональные рынки сентября в Украине Вчера 21:12 — Технологии&Авто

Лидеры продаж электрокаров: крупнейшие региональные рынки сентября в Украине

Лидерами по регистрации электромобилей в Украине являются Львовская область, Киевская область и город Киев.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Как говорится в сообщении, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 605 ед. (91% б/у);

город Киев — 584 ед. (61% б/у);

Киевская обл. — 333 ед. (65% б/у);

Днепропетровская обл. — 303 ед. (70% б/у);

Одесская обл. — 241 ед. (80% б/у).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской обл. был Zeekr 001.

Бестселлером Львовщины стал BYD Song Plus. В Днепропетровской области — Honda M-NV. В Одесской обл. — Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

Tesla Model Y — в Киеве и области.

Tesla Model 3 — на Львовщине.

Nissan Leaf — на Днепропетровщине и в Одесской области.

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