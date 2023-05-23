Лидеры G7 призывают принять международные стандарты для ИИ — Finance.ua

Лидеры G7 призывают принять международные стандарты для ИИ 23.05.2023, 00:24 — Технологии&Авто

Лидеры G7 призывают принять международные стандарты для ИИ

Лидеры стран Большой семерки во время саммита в Японии призвали к разработке и принятию международных технических стандартов для искусственного интеллекта.

Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Хотя лидеры G7 во время встречи в Хиросиме признали, что подходы к достижению совместного видения и цели искусственного интеллекта могут отличаться. Однако управлять цифровой экономикой нужно в соответствии с обновленными общими демократическими ценностями.

Соглашение было достигнуто после того, как Европейский Союз приблизился к принятию закона о регулировании технологий искусственного интеллекта, потенциально первого в мире комплексного закона об искусственном интеллекте.

«Мы хотим, чтобы системы искусственного интеллекта были точными, надежными, безопасными и недискриминационными, независимо от их происхождения», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры G7 упомянули генеративный искусственный интеллект, в частности, ChatGPT, объяснив, что им нужно немедленно проанализировать возможности и вызовы генеративного искусственного интеллекта.

Саммит проходит после встречи министров цифровых технологий Большой семерки в прошлом месяце, на которой США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада заявили, что им следует принять регулирование искусственного интеллекта.

Напомним, депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в европейский закон об искусственном интеллекте.

В частности, запрещается использование большинства технологий распознавания лиц для слежки за людьми.

Разработчики документа предложили, чтобы компании, разрабатывающие генеративные модели ИИ, в которые входит ChatGPT, замечали контент, созданный искусственным интеллектом.

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