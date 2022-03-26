Лидеры ЕС договорились создать Фонд солидарности для восстановления Украины — Finance.ua

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной.
Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания.
«Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности в Украине и приглашает к участию своих международных партнеров и призывает начать подготовку без промедлений. Он призывает Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы», — говорится в документе.
Европейский совет призывает организовать международную конференцию по сбору финансирования в рамках Трастового фонда солидарности Украины.
«Помня о разрушениях и огромных потерях, причиненных Украине в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязан предоставить поддержку украинскому правительству для его неотложных нужд и, как только российское наступление ослабнет, для восстановления демократической Украины», — отмечается в документе.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее рассказал о планах создания Фонда солидарности с Украиной для удовлетворения срочных потребностей украинских граждан.
По планам, фонд в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий.
Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.