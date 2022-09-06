LG запускает Art Lab как свой NFT-маркетплейс — Finance.ua
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LG запускает Art Lab как свой NFT-маркетплейс

Фондовый рынок
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Южнокорейская корпорация LG Electronics запустила NFT-платформу при поддержке разработчиков Hedera. Платформа похожа на любой рынок NFT, позволяющий пользователям продавать и покупать невзаимозаменяемые токены (NFT) и отображать их на экранах своих телевизоров. Эта функция доступна телевизорам LG с webOS 5.0 и выше в США.
LG запускает Art Lab как свой NFT-маркетплейс
В блоге компании подробно описано, как пользователи могут отображать NFT в формате 16:9 на своих OLED-телевизорах через LG Art Lab. Эта функция доступна на главном экране телевизора и позволяет пользователям просматривать профили художников или рассматривать произведения искусства в процессе создания. Пользователи имеют доступ к таймеру Live Drop в реальном времени, который помогает им видеть последние NFT. LG Art Lab работает на основе блокчейн-сети Hedera, которая, как утверждает компания, более долговечна и широко используется отдельными людьми.
Платформа использует QR-коды для транзакций через Wallypto — приложение LG для криптовалютного кошелька. Пользователи также могут просматривать свои предыдущие транзакции и управлять покупками на вкладке «Моя коллекция». Одним из первых художников, представленных на рынке NFT от LG, является Барри Икс Болл, создающий скульптуры с помощью технологий печати и 3D-сканирования. Эта конкретная серия NFT прекратится в течение следующих нескольких недель, в то время как ежемесячно к платформе будут присоединяться новые исполнители.
По материалам:
Portaltele
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