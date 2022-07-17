LG разрабатывает ультратонкие камеры для смартфонов c «металинзами» — Finance.ua

LG разрабатывает ультратонкие камеры для смартфонов c «металинзами» 17.07.2022, 00:21 — Технологии&Авто

На мероприятии Nano Korea компания анонсировала новую технологию производства ультратонкой оптики под рабочим названием «металинза».

В отличие от традиционных аналогов, новая разработка позволит значительно снизить габариты модулей камер в самых разных отраслях — в том числе и при производстве смартфонов.

Металинза представляет собой ультратонкую плоскую структуру с разбросанными по ней наночастицами, обладающими способностью изменять форму и фокусировать свет, как обычные линзы. LG заявляет, что совместно с исследовательскими институтами разрабатывает подобные решения, толщина которых в 10 000 раз меньше, чем у стандартных линз для камер.

«У металинзы есть потенциал для применения не только в автомобилях, но и в мобильных продуктах и ​​микрокамерах. LG Innotek разрабатывает её в рамках сотрудничества между промышленностью и академическими кругами, потому что в одиночку трудно проводить исследования», — отметил Кан Мин Сок, технический директор LG Innotek.

В перспективе разработка компании может помочь производителям смартфонов значительно снизить толщину модулей камер, «утопив» оптику в корпус за счёт уменьшения её габаритов. Впрочем, это вряд ли произойдёт в ближайшее время: компания пока не называет даже ориентировочных сроков появления первых коммерческих образцов металинз.

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