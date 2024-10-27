Lexus представляет элегантный кроссовер NX Overtrail (фото) — Finance.ua

Lexus представляет элегантный кроссовер NX Overtrail (фото) Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Lexus представляет элегантный кроссовер NX Overtrail (фото)

Компания Lexus продолжает развивать свою линейку автомобилей в версии Overtrail, что предполагает улучшенные внедорожные качества.

Однако если появление таких Overtrail-версий для Lexus GX и Lexus LX выглядело вполне логично, то дебют Lexus NX Overtrail стал приятной неожиданностью — этому гламурному городскому кроссоверу явно добавили уверенность в преодолении бездорожья.

Список изменений для Overtrail-версий уже примерно понятен. Автомобиль Lexus NX Overtrail получил 18-дюмовые колесные диски с внедорожной АТ-шной резиной, черные ручки дверцы и корпуса зеркал, увеличенный клиренс (+15 мм), адаптивную AVS-подвеску, ранее доступную только для версий F SPORT. А еще — песочный цвет Moon Desert.

В салоне автомобиль Lexus NX Overtrail также пытается соединить роскошные элементы и эксклюзивные детали.

К примеру, кроссовер Lexus NX Overtrail имеет довольно высокий уровень оснащения (самый большой 14-дюймовый сенсорный дисплей, система ионизации воздуха, синтетическая кожа Tahara), плюс добавлена ​​отделка светлым деревом Bookmatch.

Стоит отметить, что такая версия Lexus NX Overtrail впервые появилась еще в марте текущего года, но предлагалась исключительно на японском рынке.

Но теперь этот автомобиль выходит на общеевропейские рынки — соответственно кроссовер Lexus NX Overtrail может появиться и у нас в Украине.

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