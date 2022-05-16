Ленд-лиз для Украины не приведет к чудовищному долгу перед США, — Квин — Finance.ua
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Ленд-лиз для Украины не приведет к чудовищному долгу перед США, — Квин

Сегодня 20:27Казна и Политика
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Ленд-лиз для Украины не приведет к чудовищному долгу перед США, — КвинЛенд-лиз для Украины не приведет к чудовищному долгу перед США, — Квин
Поставки американских вооружений по ленд-лизу для Украины не приведут к появлению чудовищного долга перед США. Сам ленд-лиз просто ускорит поставки оружия.
Об этом сообщает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью для «Европейской правды».
По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Его смысл в обходе экспортной процедуры и дополнительных согласований.
«Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то чудовищного долга после войны», — добавила Квин.

Что такое ленд-лиз

Президент США Джо Байден 9 мая 2022 года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ дает ему право на безвозмездной или частично безвозмездной основе передавать военную технику, боеприпасы и т.д. для помощи в противодействии российской агрессии.
До того механизм применялся во время Второй мировой войны, когда США поставками передовых вооружений помогли союзникам победить нацистскую Германию.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ленд-лиз, заявил, что с помощью американского народа украинская армия сможет одержать победу над россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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