Leapmotor запускает продажи компактного электромобиля в Европе (фото) — Finance.ua

Leapmotor запускает продажи компактного электромобиля в Европе (фото) Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Leapmotor запускает продажи компактного электромобиля в Европе (фото)

Китайский автопроизводитель Leapmotor начинает продажу в Европе своего компактного городского электромобиля T03. Ожидается, что эта модель станет одним из самых дешевых электромобилей в Европе.

Об этом сообщает insideevs.

Leapmotor T03 питается от батареи емкостью 37,3 кВтч, что обеспечивает ему запас хода 265 км по циклу WLTP. Компактный автомобиль комплектуется одним электрическим двигателем мощностью 95 л.с., расположенным на передней оси.

Он примерно такого же размера, как и его основной конкурент, Dacia Spring, но мощнее и запас хода больше. Хотя цена Leapmotor немного выше.

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Leapmotor T03 выходит на рынок Европы со стартовой ценой €18 900 и £15 995 в Великобритании. Чтобы избежать подорожания электромобиля из-за европейских пошлин, Leapmotor будет производить авто в Европе.

Благодаря соглашению о совместном предприятии со Stellantis ожидается, что первые T03 сойдут с производственной линии в Тихи, Польша, до конца года.

Этот завод также производит Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger и Fiat 600. Благодаря сотрудничеству со Stellantis автомобили Leapmotor в Европе будут иметь доступ к широкому спектру национальных сервисных сетей, что должно повысить их привлекательность в глазах местных потребителей.

T03 — не единственный электромобиль Leapmotor, поступивший в продажу в Европе. Вторая модель — C10, электрический кроссовер, который больше Volkswagen ID.4 и лишь немного меньше нового электрического Porsche Macan.

Он обещает «лучшую в своем классе безопасность, интеллектуальное взаимодействие с пользователем и премиум уровень комфорта» по цене от €36 400 евро, ниже всех конкурентов подобного размера. Его LFP-батарея емкостью 69,9 кВт-ч обеспечивает до 420 км запаса хода по циклу WLTP, что является конкурентным для этого сегмента.

В отличие от T03, Leapmotor не будет собирать C10 в Европе, что делает его уязвимым к колебаниям цен на автомобили, импортируемые из Китая. Компания Leapmotor заявила, что планирует представить новые модели электромобилей в Европе в течение следующих трех лет.

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