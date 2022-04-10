Латвийские пограничники из-за санкций ЕС развернули на границе 152 фуры из беларуси и рф — Finance.ua

Представитель таможни Андреис Вайварс отметил, что ни одно из транспортных средств не подпадало под исключения из санкций, поэтому все их не пропустили.
По его словам, первые водители ничего не знали о новых ограничениях, однако в течение дня информация распространилась, и после этого поток грузовиков из россии и беларуси резко снизился.
Напомним, на этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.
Исключения предоставляются ряду продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.
Исключение также составляют товары, движущиеся по территории стран ЕС между Калининградской областью и основной территорией рф.
российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, должны покинуть территорию блока до 16 апреля.