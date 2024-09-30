Льготы для пенсионеров: какие услуги можно получить бесплатно в октябре — Finance.ua

Льготы для пенсионеров: какие услуги можно получить бесплатно в октябре Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Льготы для пенсионеров: какие услуги можно получить бесплатно в октябре

В Украине пожилые люди имеют право на различные виды льгот и бесплатные услуги, призванные помочь уменьшить финансовое бремя и обеспечить достойный уровень жизни. Известно, какие услуги можно получить бесплатно в октябре 2024 года.

Об этом сообщает одно из управлений Пенсионного фонда

Субсидии и льготы для пенсионеров

Некоторым пенсионерам государство предоставляет льготы на оплату коммунальных услуг. Также они могут получать жилищные субсидии. Размер последних зависит от дохода пенсионера и стоимости услуг.

Как сообщают в ПФУ, украинцы могут претендовать на субсидию, если расходы превышают 15% ежемесячного объема дохода.

Пенсионеры могут получить 50% льгот на коммунальные услуги, если среднемесячный доход не превышает определенную налоговую социальную льготу — 4,24 тыс. гривен.

Для получения 100% скидки пенсионерам нужно иметь определенную профессию и продолжать проживание в сельской местности после выхода на пенсию. Это могут быть:

сотрудники музеев;

сотрудники библиотек;

специалисты по защите растений;

сотрудники учебных заведений;

сотрудники государственных/коммунальных учреждений культуры, включая образовательные учреждения в сфере культуры;

сотрудники медицинской/фармацевтической отрасли.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Как отмечается на портале Бесплатной правовой помощи, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующая льгота действует на все виды наземного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), кроме такси. Также пенсионеры могут воспользоваться льготами на железной дороге (пригородные маршруты). Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий право на льготу.

Освобождение от уплаты земельного налога

Пенсионеры, которым выплачивают пенсию по возрасту, имеют право не платить земельный налог при условии соблюдения определенных ограничений относительно размера участка. Речь идет о таких «лимитах»:

при личном ведении сельского хозяйства — до двух гектаров земли;

в случае строительства и обслуживания жилого дома/хозяйственных построек:

на сельской локации — до 0,25 га;

в поселках городского типа — до 0,15 га;

в городах — до 0,10 га.

в случае индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

возведение индивидуальных гаражей — до 0,01 га;

для садоводства — до 0,12 га.

Бесплатная юридическая помощь

Кроме того, пенсионеры, у которых среднемесячный доход не больше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (4,72 тыс. грн в 2024 году), имеют право на все виды правовой помощи. Речь идет о тех, кто получает пенсию по возрасту, выслуге лет, другим основаниям.

Это может быть бесплатная правовая помощь, включающая консультации, составление документов и представление интересов в суде. Соответствующий вопрос регулирует закон «О бесплатной правовой помощи».

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 октября произойдут изменения для пенсионеров, в том числе возрастут выплаты. Повышения получат те, кто имеет право на возрастную надбавку или денежную помощь от ВПП ООН.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о гарантированном увеличении основного размера пенсии на 54%. Это станет возможным в случае переноса даты выхода на заслуженный отдых на шесть лет (72 месяца).

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