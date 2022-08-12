Льготную растаможку авто предлагают вернуть для некоторых граждан: новые законопроекты — Finance.ua

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Льготную растаможку авто предлагают вернуть для некоторых граждан: новые законопроекты

Личные финансы
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Льготную растаможку авто предлагают вернуть для некоторых граждан: новые законопроекты
Льготную растаможку авто предлагают вернуть для некоторых граждан: новые законопроекты
В Раде зарегистрированы два законопроекта № 7652 и № 7653. Ими предлагается оставить освобождение от налогообложения НДС, акцизным налогом и пошлины операций по ввозу транспортных средств для некоторых граждан.
Напомним, что с 1 июля 2022 г. отменено освобождение от налогообложения НДС, акцизным налогом и пошлины операций по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств в таможенном режиме.
Однако нардепы Ю. Яцик и А. Бакумов («Слуга народа») предлагают все же оставить эти льготы для некоторых граждан. Для этого они зарегистрировали в ВРУ два законопроекта по усилению социальных гарантий защитников Украины и других категорий граждан:
  • № 7652 с изменениями в НКУ;
  • № 7653 с изменениями в ТКУ.
Ими предлагается освободить от ввозной пошлины, а также налогообложения НДС и акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта:
  • участниками привлекаемых и принимавших непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации или, в случае их гибели, одним из членов семьи первой степени родства;
  • физическими лицами — владельцами транспортных средств, признанных физически уничтоженными в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации и снятых с учета в установленном порядке;
  • лицами с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации.
Освобождение не будет применяться:
  • к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств, происхождение которых из страны, признанной государством-агрессором по закону и/или признанным государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству, либо ввозимых с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону.
  • транспортных средств, средняя рыночная стоимость которых составляет более 120 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
Важно: в документе говорится, что транспортное средство, освобожденное от налогообложения и пошлины, не может быть отчуждено и/или передано во владение, пользование или распоряжение (в том числе на основании доверенности) третьим лицам в течение трех лет с момента его госрегистрации.
В случае отчуждения такого ТС в течение 3 лет с момента его госрегистрации и/или передачи во владение, пользование или распоряжение (в том числе на основании доверенности) третьим лицам:
  • сумма неуплаченных налогов подлежит уплате по ставкам, действовавшим на момент подачи таможенной декларации при ввозе транспортного средства на таможенную территорию Украины;
  • сумма неуплаченной пошлины подлежит уплате по ставкам, действовавшим на момент подачи таможенной декларации при ввозе транспортного средства на таможенную территорию Украины.
В случае принятия эти законы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования.
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По материалам:
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