Курс рубля в банковских обменниках РФ упал в два раза — Finance.ua
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Курс рубля в банковских обменниках РФ упал в два раза

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Курс рубля в банковских обменниках РФ упал в два разаКурс рубля в банковских обменниках РФ упал в два раза, kapital.kz
Курс рубля в обменниках отдельных российских банков по состоянию на 6 марта составляет уже 180 рублей за бакс. Это более чем в два раза больше начала вторжения в Украину, когда курс рубля составлял 82 рубля за доллар.
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на данные мониторинга banki.ru.
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По данным российской печати, россияне скупают продукты, в результате чего российское правительство было вынуждено вводить ограничения на отдельные группы социально значимых продуктов.
Как сообщает издание the bell, ограничения на количество продуктов, которые может купить один покупатель, уже ввели, в частности, в сети «Ашан». Она продолжает свою работу в России, несмотря на войну и убийства мирных украинцев.
В правительстве РФ говорят: «В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары разово покупались в явно большем, чем требовалось для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи».
По словам экс-миллиардера Михаила Ходорковского, сейчас запасов товаров в магазинах хватит на одну-две недели. После этого ожидается рост цен в 2-3 раза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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