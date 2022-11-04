Курс гривны: эксперт спрогнозировал «скачки» и назвал причину — Finance.ua
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Курс гривны: эксперт спрогнозировал «скачки» и назвал причину

Валюта
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Курс доллара в Украине может меняться из-за новостей о прекращении так называемой «зерновой сделки».
Как рассказал финансовый эксперт Василий Матий, срыв экспорта негативно повлиял бы на предложение доллара на наличном рынке, передает 24 канал.
«Курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может колебаться из-за новостей о возможном прекращении», — заявил он.
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Экономические условия, напрямую зависящие от международной поддержки и экспорта, на сегодняшний день являются одними из важнейших факторов для стабильности курса доллара в Украине. Потому, как прогнозируют эксперты, изменения курса могут быть вызваны ожиданиями от налаживания морского экспорта.

Справка Finance.ua:

По материалам:
УНІАН
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