Курс евро резко вырос к доллару после заявления главы ЕЦБ о повышении ставок — Finance.ua

Курс евро резко вырос к доллару после заявления главы ЕЦБ о повышении ставок

Сегодня 15:44

Курс евро вырос 23 мая, после того как президент Европейского центрального банка заявил, что банк, вероятно, поднимет процентные ставки к сентябрю. В этот же день доллар продолжил свое падение.

Об этом сообщает Reuters

Евро сильно вырос, прибавив 1,1% к 1,0687 доллара. В настоящее время он вырос на 3,3% с момента достижения 13 мая многолетнего минимума в 1,0349 доллара.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в своем блоге, что банк предположительно поднимет ставку по депозитам в зоне евро с отрицательной территории до конца сентября и может поднять ее еще больше, если инфляция не стабилизируется на уровне 2%.

«Мы рассматриваем это как временную коррекцию (в долларе США) на данный момент. Если мы посмотрим основные причины, по которым доллар так сильно укреплялся в последние месяцы, мы не думаем, что фундаментальная история последних месяцев существенно изменилась на прошлой неделе», — сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

При этом он отметил, что в очень краткосрочной перспективе существует риск того, что это коррекционное снижение может продолжиться.

Индекс доллара США к основным мировым валютам, поднявшись примерно на 16% до двухлетнего максимума до 105,01 за 12 месяцев до середины мая, упал 23 мая до 102,15.

Доллар стал основной валютой для инвесторов в этом году, когда рисковые активы упали, а опасения по поводу экономики и инфляции подскочили.

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