Курс доллара до конца июля: аналитик сделал прогноз — Finance.ua
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Курс доллара до конца июля: аналитик сделал прогноз

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Курс доллара в Украине в июле, как и курс евро, скорее всего, будет оставаться стабильным.
По прогнозу аналитика центра биржевых технологий Максима Орыщака, средний курс продажи доллара сохранится в диапазоне 36,5 — 37 гривен, а евро — в рамках 39 — 40,5 гривен, передает «Волна».
Отмечается, что стабильность курса валют в Украине будет обеспечена действиями НБУ, который с начала полномасштабной войны принял меры, смягчающие возможные колебания. Кроме того, на ситуацию на валютном рынке оказывают влияние стабильные потоки внешнего кредитования Украины.
«Это связано с долгосрочным доверием международных кредиторов к экономическому потенциалу Украины. Несмотря на военные действия и разрушения, экономическая активность в Украине сохраняется. Бизнесы функционируют и вкладывают средства в свое развитие, что способствует поддержанию относительной стабильности валютного рынка», — отметил Орыщак.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк не планирует печатать деньги в этом году, хотя отказаться от этого механизма будет сложно, особенно в текущем году в условиях рекордного бюджетного дефицита. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
  • «Мы придерживаемся стратегического плана избежать монетизации бюджетного дефицита в этом году. Это непростая задача в условиях, когда сводный бюджет будет иметь рекордный дефицит более чем в 26% ВВП. Больше, чем в прошлом году, когда было 25,5% ВВП», — сказал он.
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По материалам:
УНІАН
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