Купить стаж: как изменилась цена за один месяц стажа и когда следующее повышение — Finance.ua

Купить стаж: как изменилась цена за один месяц стажа и когда следующее повышение Сегодня 20:00 — Личные финансы

Купить стаж: как изменилась цена за один месяц стажа и когда следующее повышение

С января изменился размер минимального страхового взноса, необходимого для зачисления в страховой стаж одного полного месяца.

С 1 января 2024 года в Украине вырос до 7100 грн размер минимальной заработной платы. Соответственно размер минимального страхового взноса (а это фактически цена месяца стажа), который определяется как 22% размера минимальной заработной платы, с 1 января составляет 1562 грн в месяц.

То есть для зачисления в страховой стаж одного полного месяца застрахованным лицом (или за застрахованное лицо) должно быть уплачено 1562 грн страхового взноса (22% х 7100 грн, где 7100 грн — размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года).

Следующее повышение минимальной зарплаты запланировано на 1 апреля 2024 года — 8000 грн. Таким образом, добровольный пенсионный взнос вырастет до 1760 грн (8000×22%).

Максимальная база для начисления единого взноса — 106 500 грн с 1 января и 120 000 грн с 1 апреля 2024 года.

Кто и на чей счет может вносить добровольные взносы, какова периодичность уплаты взносов

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие.

Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и возможностей.

Важно знать: чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Граждане, желающие в 2024 году продолжать уплату добровольных взносов в систему обязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, могут заключить новые Договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме) через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

НВ По материалам:

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