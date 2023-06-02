Куда обращаться переселенцам, если выплаты задерживают: подробное объяснение — Finance.ua
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Куда обращаться переселенцам, если выплаты задерживают: подробное объяснение

Личные финансы
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Куда обращаться переселенцам, если выплаты задерживают: подробное объяснение
Куда обращаться переселенцам, если выплаты задерживают: подробное объяснение
Граждане Украины, которые из-за боевых действий были вынуждены переехать в другие регионы, могут рассчитывать на выплаты от государства. Но часто случаются ситуации, когда выплаты не приходят или задерживаются.
На портале «На пенсии» рассказали о том, куда обращаться временным переселенцам в случае, если пособие не пришло вовремя. Стоит отметить, что госпомощь для многих переселенцев является единственным источником дохода.

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Так, украинским переселенцам выплачивают помощь от государства в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Ежемесячно выплаты начисляются с 3 по 22 число.
Однако порой переселенцы жалуются, что выплаты задерживают и не выплачивают в срок.
В таком случае украинцам советуют не оттягивать и немедленно выяснять причины. Сделать это можно, обратившись по нескольким телефонам:
  • на «горячую линию» Минреинтеграции: 15−48;
  • в офис уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: +38 (066) 813-62-39.
Также в Минсоцполитики ранее заявляли, что в 2023 году может не хватить средств на финансирование выплат всем ВПЛ. Поэтому финансовая помощь будет начисляться только самым уязвимым категориям. Однако в Минреинтеграции пообещали, что постараются сохранить выплаты всем категориям переселенцев.

Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения

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