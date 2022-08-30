Куда инвестировать во время войны? 5 неочевидных направлений — Finance.ua

Куда инвестировать во время войны? 5 неочевидных направлений Сегодня 09:00 — Личные финансы

Куда инвестировать во время войны? 5 неочевидных направлений

Война, которая из-за имперских амбиций россии ворвалась в жизнь каждого украинца 24 февраля, изменила все. Не стало исключением и инвестирование.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики и маркетинга КНУ им. Тараса Шевченко Оксана Булкот очертила пять направлений, которые сейчас интересны для инвестирования в тех реалиях, в которых Украина живет с 24 февраля. Ниже приводим аргументацию госпожи Булкот.

Недвижимость

Как бы странно это ни звучало, учитывая перманентную угрозу ракетных обстрелов, но рынок недвижимости будет развиваться, особенно если речь идет о секторе жилищного строительства.

Значительная часть жилищного фонда уничтожена в результате военных действий, но государство планирует его восстановление — разрабатываются соответствующие программы.

Кроме того, восстановления потребуют и поврежденные инфраструктурные объекты.

Здесь можно говорить о двух типах инвестиций:

капиталовложения на вторичном рынке, где цены значительно снизились по сравнению с довоенным периодом;

реальные инвестиции в создание строительных предприятий, которые будут восстанавливать эти объекты.

Что интересно, здесь мы можем говорить о возникновении в том числе новых форм взаимодействия «государство-частный предприниматель», которые в послевоенном восстановлении приведут к достижению не только экономических и социальных эффектов (строительство социального жилья), но и обеспечат реализацию целей устойчивого развития и возможности вхождения в довольно «закрытый» рынок недвижимости новых игроков.

Конечно, такие инвестиции сегодня слишком рисковые, но это вовсе не означает отсутствие инвестора, склонного к такому риску.

Логистика

Многие логистические мощности были уничтожены, однако потребность в них не уменьшилась.

Опять же, если говорить о послевоенном восстановлении, потребность в развитой логистической цепи, способной обеспечить полный цикл логистической (особенно международной) операции, будет постоянно расти.

В то же время, акценты в таких логистических сетях тоже должны смещаться от классической транспортной и складской логистики к более широкому, инновативному сервисному обеспечению.

Понятно, что такие логистические сети будут преимущественно локализованы в относительно безопасных территориях Запада Украины.

Альтернативная энергетика

Установка, например, банальных солнечных панелей на крышах собственных домов на данный момент может рассматриваться не только как возможность автономного обеспечения электроэнергией или обогрева дома, но и как инвестиции с возможностью получения дополнительной прибыли.

Если сравнивать с инвестициями, скажем, в недвижимость, то показатель доходность/рисковость такого типа капиталовложений намного выше, капитальные расходы ниже + имеем личные «бонусы».

Финтех и медтех

Для Украины это новый сегмент, который в то же время довольно быстро и качественно развивается.

Более того, по некоторым показателям, именно эти сегменты намного опережают европейские рынки.

Мировая практика показывает, что именно эти сегменты не только не пострадали от влияния пандемии ковида, но и продолжили развиваться, оставшись интересными для мировых инвесторов.

Онлайн образование

Конечно, этот тренд усилился во время пандемии ковида, и, очевидно, в условиях военных действий и послевоенного восстановления он будет только развиваться: главное — понять как выбрать «нужный вагон» и как у него «запрыгнуть».

Также интересными остаются инвестиции в устойчивое развитие и финансовые инструменты.

А вот что касается традиционных инвестиционных инструментов — акций, облигаций, деривативов, индексов, фондов и т.д. Оксана Булкот призывает проявить осторожность, так как эти рынки пока очень волатильны и особо чувствительны к изменениям в международных финансовых и инвестиционных средах:

«Изменения монетарного регулирования на рынках Европы и США, повышение учетных ставок, рост темпов инфляции, ожидание рецессии в ЕС, сокращение оплаты за газовые контракты, некоторая переориентация стран на усиление военных комплексов (а следовательно и преимущество на финансирование именно этих потребностей), выход/прекращение деятельности транснациональных корпораций на рынке россии может неоднозначно влиять на динамику указанного рынка».

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