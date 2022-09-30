Кубраков: Украина уже практически вышла на довоенные показатели экспорта зерна — Finance.ua

Кубраков: Украина уже практически вышла на довоенные показатели экспорта зерна Сегодня 21:36 — Аграрный рынок

Кубраков: Украина уже практически вышла на довоенные показатели экспорта зерна

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что Украина практически вышла на показатели довоенного экспорта зерна.

«За эти два месяца вывезено уже более 5,5 миллиона тонн аграрной продукции — речь идет только о трех портах, работающих в рамках зерновой инициативы. Около 250 судов в разные страны. 4 судна отравлены в рамках мировой продовольственной программы в самые бедные страны Африки. Коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано около 4 миллионов тонн. Мы почти вышли на цифры, которые у нас были до войны», — сказал он в эфире национального телемарафона.

«Если брать результаты сентября — почти 4 миллиона тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай (посчитаем), железная дорога и грузовики. Я думаю, что у нас точно будет около 6 миллионов тонн экспорта агропродукции в месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны», — добавил министр.

По данным Кубракова, производители уже практически освободили свои склады от накапливавшейся агропродукции через украинские порты.

«Практически освободили. Уже идет речь о новом урожае, который собирается и экспортируется», — сообщил он.

Напомним, 22 июля представители Украины и россии подписали с ООН и Турцией отдельные зеркальные соглашения, направленные на разблокирование экспорта зерна из Украины на фоне глобального продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением россии на украинскую территорию.

По данным Министерства инфраструктуры Украины на 21 сентября, за время действия «зерновой инициативы» из украинских портов вышли 185 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

21 сентября мировые организации сообщили, что благодаря совместным усилиям Глобальной кризисной группы ООН и Черноморской зерновой инициативы из Украины через Совместный координационный центр уже экспортировали более 3 миллионов тонн зерна и продуктов питания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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