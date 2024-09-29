Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене — Finance.ua

Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене
Киевский метрополитен предлагает льготный проезд для определенных категорий граждан. Это делает перемещение по городу более доступным и обеспечивает дополнительную поддержку социально уязвимым группам населения.
Об этом идет речь на портале Киевского метрополитена.
Кто может бесплатно пользоваться метро
В Киевском метрополитене действует бесплатный проезд для ветеранов войны, людей с инвалидностью и других категорий. В частности, льготы предоставляются:
- Участникам боевых действий (при наличии удостоверения участника боевых действий или «Карты киевлянина»).
- Лицам с инвалидностью в результате боевых действий и их сопровождающим (при предъявлении соответствующего удостоверения).
- Пострадавшим во время Революции Достоинства (при наличии справки, удостоверения или «Карты киевлянина»).
- Участникам Второй мировой войны и другим категориям, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии с соглашениями.
Кроме того, бесплатный проезд доступен для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них:
- Лица с инвалидностью, являющиеся ликвидаторами последствий аварии или потерпевшими.
- Ликвидаторы 2-й категории.
- Дети с инвалидностью, пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС.
Кто из ветеранов имеет право на льготы в метро
Также право на бесплатный проезд имеют ветераны разных служб, в частности:
- Ветераны национальной полиции.
- Ветераны налоговой милиции.
- Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.
- Ветераны государственной пожарной охраны.
- Ветераны военной службы.
- Ветераны органов внутренних дел.
- Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
- Ветераны службы гражданской защиты.
- Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
Кроме того, бесплатный проезд предоставляется военнослужащим с инвалидностью, полученной во время боевых действий, а также родителям военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы.
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