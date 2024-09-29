Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене — Finance.ua

Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене Сегодня 20:21 — Личные финансы

Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене, Фото: Київський метрополітен

Киевский метрополитен предлагает льготный проезд для определенных категорий граждан. Это делает перемещение по городу более доступным и обеспечивает дополнительную поддержку социально уязвимым группам населения.

Об этом идет речь на портале Киевского метрополитена.

Кто может бесплатно пользоваться метро

В Киевском метрополитене действует бесплатный проезд для ветеранов войны, людей с инвалидностью и других категорий. В частности, льготы предоставляются:

Участникам боевых действий (при наличии удостоверения участника боевых действий или «Карты киевлянина»).

Лицам с инвалидностью в результате боевых действий и их сопровождающим (при предъявлении соответствующего удостоверения).

Пострадавшим во время Революции Достоинства (при наличии справки, удостоверения или «Карты киевлянина»).

Участникам Второй мировой войны и другим категориям, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии с соглашениями.

Кроме того, бесплатный проезд доступен для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них:

Лица с инвалидностью, являющиеся ликвидаторами последствий аварии или потерпевшими.

Ликвидаторы 2-й категории.

Дети с инвалидностью, пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС.

Кто из ветеранов имеет право на льготы в метро

Также право на бесплатный проезд имеют ветераны разных служб, в частности:

Ветераны национальной полиции.

Ветераны налоговой милиции.

Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.

Ветераны государственной пожарной охраны.

Ветераны военной службы.

Ветераны органов внутренних дел.

Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Ветераны службы гражданской защиты.

Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Кроме того, бесплатный проезд предоставляется военнослужащим с инвалидностью, полученной во время боевых действий, а также родителям военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы.

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