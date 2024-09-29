Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене — Finance.ua

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Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене

Личные финансы
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Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене
Кто может бесплатно ездить в киевском метрополитене, Фото: Київський метрополітен
Киевский метрополитен предлагает льготный проезд для определенных категорий граждан. Это делает перемещение по городу более доступным и обеспечивает дополнительную поддержку социально уязвимым группам населения.
Об этом идет речь на портале Киевского метрополитена.

Кто может бесплатно пользоваться метро

В Киевском метрополитене действует бесплатный проезд для ветеранов войны, людей с инвалидностью и других категорий. В частности, льготы предоставляются:
  • Участникам боевых действий (при наличии удостоверения участника боевых действий или «Карты киевлянина»).
  • Лицам с инвалидностью в результате боевых действий и их сопровождающим (при предъявлении соответствующего удостоверения).
  • Пострадавшим во время Революции Достоинства (при наличии справки, удостоверения или «Карты киевлянина»).
  • Участникам Второй мировой войны и другим категориям, имеющим право на бесплатный проезд в соответствии с соглашениями.
Кроме того, бесплатный проезд доступен для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них:
  • Лица с инвалидностью, являющиеся ликвидаторами последствий аварии или потерпевшими.
  • Ликвидаторы 2-й категории.
  • Дети с инвалидностью, пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС.

Кто из ветеранов имеет право на льготы в метро

Также право на бесплатный проезд имеют ветераны разных служб, в частности:
  • Ветераны национальной полиции.
  • Ветераны налоговой милиции.
  • Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.
  • Ветераны государственной пожарной охраны.
  • Ветераны военной службы.
  • Ветераны органов внутренних дел.
  • Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
  • Ветераны службы гражданской защиты.
  • Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
Кроме того, бесплатный проезд предоставляется военнослужащим с инвалидностью, полученной во время боевых действий, а также родителям военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы.

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По материалам:
Novyny.live
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