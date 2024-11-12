Кто из украинцев может не проводить поверку счетчиков — Finance.ua

Кто из украинцев может не проводить поверку счетчиков
Две категории граждан могут не проверять счетчики газа, воды и электроэнергии на время войны, сообщается со ссылкой на постановление Кабмина от 7 апреля 2023 года.
Постановление освобождает от обязанности поверки счетчиков две категории граждан во время военного положения:
- жителей временно оккупированных территорий (им нужно будет пройти поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);
- жителей зон активных боевых действий (для них предусмотрено шесть месяцев после окончания военного положения для прохождения этой процедуры).
Поверка счетчиков производится через определенные интервалы, которые определены поставщиками услуг, обычно раз в три года или реже.
Всем украинцам, у которых приходит время для поверки счетчиков, следует провести эту процедуру в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.
Электронные счетчики электроэнергии в многоквартирных домах проверяются энергетическими компаниями, поэтому их владельцам не нужно беспокоиться о поверке.
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