Кто должен отчитаться перед налоговой до 1 мая — Finance.ua

Кто должен отчитаться перед налоговой до 1 мая Сегодня 10:50 — Личные финансы

Кто должен отчитаться перед налоговой до 1 мая

подают: Как напоминает Государственная налоговая служба, налоговым кодексом Украины предусмотрено, что налоговую декларацию об имущественном положении и доходах)

физические лица — предприниматели (кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения) и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — до 01 мая года, следующего за отчетным;

граждане, у которых возникает обязанность по подаче налоговой декларации — до 1 мая года, следующего за отчетным;

К сведению. Если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем (п. 49.20 ст. 49 Кодекса).

Важно, если в случае проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя по его решению последним базовым налоговым (отчетным) периодом является период со дня, следующего за днем окончания предыдущего базового налогового (отчетного) периода, до последнего дня календарного месяца, в котором проведено государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности;

резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, — не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду.

физические лица, имеющие право на налоговую скидку, — до 31 декабря (включительно) следующего за отчетным налогового года.

Справка Finance.ua:

Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не удастся получать зарплаты в конвертах.

Украинскую сферу налогообложения в Еврокомиссии оценили на двойку (средний уровень подготовки). Чтобы стать членом ЕС, украинцам придется отказаться от зарплаты в конвертах и изменить некоторые налоги.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.

Согласно документу:

НДС соответствует нормам (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС);

необходимо улучшить электронный режим перемещения товаров;

нет правила по налогу на выход из юрисдикции,

не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.

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