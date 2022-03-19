Крупнейший производитель стекла в мире приостановит инвестиции в Россию — Finance.ua
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Крупнейший производитель стекла в мире приостановит инвестиции в Россию

Сегодня 23:35Фондовый рынок
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Японская компания по производству стекла AGC прекращает инвестировать в российский рынок. А также ограничивает поставки.
Остановка инвестиций включает, в том числе и то, что компания не будет ремонтировать стекловаренные печи. Также AGC не будет поставлять стекло российским автопроизводителям.
Отметим, что в россии AGC Group, которая является крупнейшим производителем стекла в мире и одной из ключевых компаний Mitsubishi, занимается преимущественно архитектурным и автомобильным стеклянным бизнесом.

Изоляция россии крепчает

Напомним, что за последнюю неделю многие компании согласились выйти с российского рынка или по крайней мере остановить инвестиции из-за агрессии против Украины. Это, в частности:
  • Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в россию и беларусь. Это французская компания, специализирующаяся на электрооборудовании. Является одним из мировых лидеров в отрасли.
  • Китайская Dahua приостановила все поставки в Россию и заберет товар с российских складов. Это крупнейший производитель профессиональной техники и электроники в Китае — стране, которая пока не присоединилась к мировым санкциям против россии.
  • Японский Square Enix приостановил продажи в россии. Это разработчик компьютерных игр, таких как Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider и Outriders.
  • Американская AbbVie не будет поставлять ботокс в Россию.
  • Футбольные команды Реал, ПСЖ и Милан не будут работать с крупнейшей букмекерской конторой РФ и прекратили спонсорские контракты.
  • Итальянская компания Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает свою деятельность в россии. А это один из крупнейших мировых производителей шин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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