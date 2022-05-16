Крупнейший производитель процессоров для смартфонов получил рекордную прибыль в апреле — Finance.ua
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Крупнейший производитель процессоров для смартфонов получил рекордную прибыль в апреле

Сегодня 04:23Фондовый рынок
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Глобальный спрос на чипы продолжает расти. TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников, на долю которого приходится более 50% производства используемых в смартфонах и других продуктах чипсетов, отчитывался о рекордной прибыли в апреле 2022 года.
Согласно новому отчету, прибыль TSMC от продаж составила 172,56 млрд новых тайваньских долларов (5,81 млрд долларов США) в апреле 2022 года, установив новый рекорд для компании.
Для сравнения, предыдущий рекорд прибыли TSMC составил 172,18 млрд новых тайваньских долларов (5,78 млрд долларов США) в январе этого года. По сравнению с мартом 2022 года прибыль компании за апрель выросла на 0,3 процента, а по сравнению с апрелем 2021 года — на 55 процентов.
Аналитики не исключают возможности того, что TSMC сообщит об очередном максимуме продаж в следующие два месяца после апреля.
По материалам: itechua
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