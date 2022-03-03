Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России — Finance.ua

Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России
Сегодня 11:04 — Фондовый рынок Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России
Техногигант Oracle заявил о приостановке всех сделок в РФ.
Об этом Oracle написал в Twitter в ответ на обращение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
«Больше санкций — более скорее восстановление мира в Украине. Я обратился к @SAP и @Oracle за поддержкой!» — написал в Twitter Федоров, опубликовав обращение в компании.
Oracle министр призвал прекратить ведение бизнеса в/с Россией.
SAP министр призвал прекратить предоставление РФ сервисов и услуг.
«От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации», — ответили в Oracle.
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