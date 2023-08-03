Крупнейший проект «Газпрома» по строительству СПГ-комплекса остановился из-за санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший проект «Газпрома» по строительству СПГ-комплекса остановился из-за санкций

Фондовый рынок
16
Крупнейший мегапроект «Газпрома» — строительство газохимического комплекса под Санкт-Петербургом — стал жертвой санкций и выхода из россии западных компаний.
Запуск завода в Усть-Луге, на котором планировали перерабатывать 45 млрд кубометров газа ежегодно, выпуская 13 млн тонн СПГ и 3 млн тонн полиэтилена, откладывается по меньшей мере на два года, сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет The Moscow Times.
Проект стоимостью $40 млрд, из которых почти $10 млрд выделило государство через Внешэкономбанк, потерял ключевого партнера в лице немецкого концерна Linde, с которым был заключен контракт на проектирование и строительство комплекса.
Несмотря на это, проект будет реализован, заявил Дрозденко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
«Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока что на два года», — сказал он, добавив, что это «совершенно нормально» с учетом условий, в которых оказалась страна.
По словам Дрозденко, Linde, прекратившая проекты в россии после вторжения рф в Украину, поступила «не по-партнерски».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.