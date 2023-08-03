Крупнейший проект «Газпрома» по строительству СПГ-комплекса остановился из-за санкций — Finance.ua

Крупнейший проект «Газпрома» по строительству СПГ-комплекса остановился из-за санкций Сегодня 05:54 — Фондовый рынок

Крупнейший мегапроект «Газпрома» — строительство газохимического комплекса под Санкт-Петербургом — стал жертвой санкций и выхода из россии западных компаний.

Запуск завода в Усть-Луге, на котором планировали перерабатывать 45 млрд кубометров газа ежегодно, выпуская 13 млн тонн СПГ и 3 млн тонн полиэтилена, откладывается по меньшей мере на два года, сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет The Moscow Times

Проект стоимостью $40 млрд, из которых почти $10 млрд выделило государство через Внешэкономбанк, потерял ключевого партнера в лице немецкого концерна Linde, с которым был заключен контракт на проектирование и строительство комплекса.

Несмотря на это, проект будет реализован, заявил Дрозденко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

«Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока что на два года», — сказал он, добавив, что это «совершенно нормально» с учетом условий, в которых оказалась страна.

По словам Дрозденко, Linde, прекратившая проекты в россии после вторжения рф в Украину, поступила «не по-партнерски».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.