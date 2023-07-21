Крупнейший импортер пшеницы в мире будет покупать украинское зерно вопреки желанию рф — Finance.ua

Крупнейший импортер пшеницы в мире будет покупать украинское зерно вопреки желанию рф Сегодня 11:33

Египет подверг критике выход россии по инициативе по экспорту украинского зерна и заявил, что продолжит импортировать украинскую пшеницу даже после краха соглашения.

Такое заявление сделал министр поставок Египта Али аль-Мусейлехи, призвав российского агрессора пересмотреть свое решение по зерновому соглашению. Министр также отметил, что Египет, являющийся одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире, планирует продолжать получать украинскую пшеницу через Европу, сообщает Bloomberg

«Мы недовольны выходом россии из соглашения ООН по экспорту зерна», — заявил министр, отметив, что экономика Египта пострадала из-за роста цен на зерно после вторжения россии в Украину в прошлом году.

Правительство Египта также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о финансировании в 400 миллионов долларов, чтобы помочь им приобрести товар.

УНІАН По материалам:

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