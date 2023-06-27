Крупнейший добытчик биткоинов добавит 33 000 майнеров — Finance.ua
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Крупнейший добытчик биткоинов добавит 33 000 майнеров

Криптовалюта
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Крупнейший добытчик биткоинов добавит 33 000 майнеров
Крупнейший добытчик биткоинов добавит 33 000 майнеров
Riot Platforms (RIOT) — одна из крупнейших в мире компаний по добыче биткоинов (BTC) — купила 33 280 биткоин-майнеров «следующего поколения» для добавления к своему заводу в Техасе за 162,9 миллиона долларов.
Установки, полученные от производителя майнинга MicroBT, увеличат мощность самостоятельного майнинга фирмы на 7,6 экзахешей в секунду (EH/s) и появятся «перед» следующим циклом халвинга биткоина, который должен состояться в середине 2024 года.
Генеральный директор Riot Platforms Джейсон Лес заявил 26 июня, что сделка увеличит мощность самостоятельного майнинга фирмы до 20,1 EH/s после того, как машины начнут устанавливать в первом квартале 2024 года: «Эти новые майнеры добавят дополнительные 7,6 EH/s мощности самостоятельного майнинга Riot при условии полного развертывания и еще больше повысят нашу и без того высокую эффективность парка в преддверии грядущего сокращения биткоина вдвое».
Оборудование было построено специально для «иммерсионных систем охлаждения», таких как те, которые используются на предприятии Corsicana Facility.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
ua.news
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