Крупнейший аэропорт рф отправил в простой 40% персонала — Finance.ua
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Крупнейший аэропорт рф отправил в простой 40% персонала

Сегодня 19:15Мир
25
Крупнейший аэропорт России — «Шереметьево» — отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.
По данным издания, речь идет о 6-7 тыс. человек.
«Авиатрифик в Шереметьево резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в россию. Аэропорт объявил о приостановке всех инвестпроектов и закрытии третьего терминала в дополнение к закрытым ранее E и F», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Шереметьево» отправило своих сотрудников в простой с 16 марта.
Какую причину называют? В приказе говорится, что простой объявлен по причинам, «не зависящим от работодателя и работников», и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против рф и закрытием воздушного пространства рядом стран.
По данным источника «Известий», пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала — и офисного, и всех остальных сотрудников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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