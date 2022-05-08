Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса — Finance.ua

Bithumb и Korbit также заблокировали доступ с российских IP-адресов", — пишет агентство.
Напомним, учетные записи пользователей криптобиржи Binance из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 000, будут ограничены из-за санкций ЕС против россии.
Криптобиржа Coinbase разослала части пользователей из рф предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая из-за санкций: чтобы этого избежать, нужно предоставить документы, подтверждающие, что владелец криптокошелька не подпадает под санкции ЕС.