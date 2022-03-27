Крупнейшие банки выделили Кувейту 1 млрд долларов для быстрого увеличения добычи нефти — Finance.ua

Крупнейшие банки выделили Кувейту 1 млрд долларов для быстрого увеличения добычи нефти

Сегодня 13:41 — Энергетика

Японские банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking и MUFG Bank вместе с британским HSBC и американским JPMorgan Chase выделят кредит на сумму 1 млрд долларов компании Kuwait Petroleum. Это поможет быстро увеличить добычу сырой нефти и успокоит рынки, потрясенные вторжением россии в Украину.

Об этом сообщает Asia Nikkei

Кредит предоставлен после того, как Кувейт обратился к Японии за поддержкой в увеличении своих мощностей по добыче нефти.

Напомним, крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую нефть у россии. Как заявил глава компании Цутому Сугимори, это произошло из-за вторжения рф в Украину.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время форума в Катаре Doha Forum — 2022 отметил, что мир ожидает гуманитарный кризис из-за войны, которую развязала россия. Зеленский также призвал Катар нарастить производство нефти и газа.

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