Крупнейшие банки США выделили 30 млрд долларов для спасения First Republic Bank — Finance.ua

Крупнейшие банки США выделили 30 млрд долларов для спасения First Republic Bank Сегодня 10:34 — Фондовый рынок

Крупнейшие банки США вложили 30 млрд долларов в депозиты в First Republic Bank, чтобы спасти кредитора, оказавшегося в кризисном положении, вызванном крахом двух других средних американских банков за последнюю неделю.

Об этом сообщает Reuters

Акции банков во всем мире пострадали после крушения Silicon Valley Bank на прошлой неделе из-за убытков, связанных с накопленными облигациями, когда процентные ставки выросли в прошлом году. Это вызывает вопрос, что еще может скрываться в банковской системе.

В течение нескольких дней рыночные потрясения вызвали проблемы у швейцарского кредитора Credit Suisse, заставив его занять до 54 млрд долларов у центрального банка Швейцарии для поддержания ликвидности.

В четверг внимание снова переключилось на Соединенные Штаты, поскольку крупные банки предприняли усилия по поддержке First Republic, регионального кредитора, акции которого упали на 70% за последние девять торговых сессий.

Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley принимали участие в спасении, говорится в заявлении банков.

Соглашение было заключено влиятельными лицами, включая министра финансов США Джанет Йеллен, главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона, обсуждавших пакет во вторник.

Регуляторы США заявили, что демонстрация поддержки была очень долгожданной и продемонстрировала устойчивость банковской системы.

Раунд финансирования в воскресенье, привлеченный через JPMorgan, предоставил First Republic Bank доступ к фондам в размере 70 млрд долларов. Но это не успокоило инвесторов, поскольку опасения по поводу распространения проблем усилились после закрытия Signature Bank вслед за SVB, и вкладчики начали переводить наличные более крупным кредиторам.

Новости о спасении также помогли поднять индексы Уолл-Стрит: JP Morgan, Morgan Stanley и Bank of America выросли более чем на 1%, а банковский индекс S&P 500 восстановился на 2,2%.

РБК По материалам:

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