Крупнейшая инвесткомпания отказалась от инвестиций в российские ценные бумаги — Finance.ua
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Крупнейшая инвесткомпания отказалась от инвестиций в российские ценные бумаги

Сегодня 11:35
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BlackRock Inc. прекратила инвестиции в российские ценные бумаги из-за развязанной РФ войны против Украины.
Об этом говорится в сообщении компании.
Решение касается и индексных фондов, поэтому провайдеров индексов просят убрать акции РФ из их состава.
Сейчас российские бумаги составляют менее 0,01% клиентских активов BlackRock, у которого, по данным Bloomberg, на конец 2021 года было под управлением более 10 трлн долларов.
Другой крупный игрок глобального рынка управления активами, Fidelity International, также объявил в четверг о прекращении всех инвестиций в РФ «в обозримом будущем».
«Fidelity International и ее аффилированные структуры ввели запрет на новые/дополнительные покупки российских и белорусских ценных бумаг», — сказано в заявлении.
В условиях отсутствия обновляющихся рыночных индикаторов в последние дни эксперты Fidelity оценивают российские бумаги самостоятельно. В результате оценка была существенно сокращена или обнулена.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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