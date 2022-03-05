Крупнейшая авиакомпания России прекращает все зарубежные рейсы — Finance.ua
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Крупнейшая авиакомпания России прекращает все зарубежные рейсы

Сегодня 16:39Мир
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Крупнейшая авиакомпания России, «Аэрофлот», приостанавливает с 8 марта все зарубежные рейсы. Ранее Росавиация запретила международные рейсы самолетов в лизинге.
Об этом сообщает пресслужба авиакомпании.
Согласно сообщению, решение принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».
Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора».
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы самолетов в лизинге. Запрет издан на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.
Кроме того, рекомендуется с 8.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.
По материалам: РБК-Україна
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