Крупнейшая авиакомпания России прекращает все зарубежные рейсы — Finance.ua

Крупнейшая авиакомпания России прекращает все зарубежные рейсы

Сегодня 16:39 — Мир

Крупнейшая авиакомпания России, «Аэрофлот», приостанавливает с 8 марта все зарубежные рейсы. Ранее Росавиация запретила международные рейсы самолетов в лизинге.

Об этом сообщает пресслужба авиакомпании.

Согласно сообщению, решение принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы самолетов в лизинге. Запрет издан на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

Кроме того, рекомендуется с 8.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.

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