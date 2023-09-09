Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика) — Finance.ua
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Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика)

Фондовый рынок
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Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика)
Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика)
Автомобильный портал Hot Cars обнародовал свежий рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников. В него вошли 13 моделей.
Как выяснилось, кроссовер BMW X5 2018 — самый надежный автомобиль сегмента SUV, способный проехать более 500 тысяч миль или около 805 тысяч километров без серьезных поломок. Его надежность оценили в 84 балла из 100 возможных. Это одна из самых высоких оценок среди машин такого класса.
Второе место в рейтинге самых надежных кроссоверов и внедорожников занял Hyundai Santa Fe в 2019 году. Его надежность оценили в 89 баллов.
Замыкает топ-3 Jeep Wrangler 2021 с рейтингом надежности в 83 балла.
Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика)
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По материалам:
mmr.ua
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