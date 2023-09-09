Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика) — Finance.ua

Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика) Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Кроссоверы и внедорожники, которые могут проехать около 800 тыс. км (инфографика)

Автомобильный портал Hot Cars обнародовал свежий рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников. В него вошли 13 моделей.

Как выяснилось, кроссовер BMW X5 2018 — самый надежный автомобиль сегмента SUV, способный проехать более 500 тысяч миль или около 805 тысяч километров без серьезных поломок. Его надежность оценили в 84 балла из 100 возможных. Это одна из самых высоких оценок среди машин такого класса.

Второе место в рейтинге самых надежных кроссоверов и внедорожников занял Hyundai Santa Fe в 2019 году. Его надежность оценили в 89 баллов.

Замыкает топ-3 Jeep Wrangler 2021 с рейтингом надежности в 83 балла.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.