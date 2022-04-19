Криптовалюты, KYC и Identomat: как технологии на основе ИИ защищают от кибермошенничества – эксперт — Finance.ua

Обмен
криптовалютами становится все более и более популярным. При этом правительства и
регулирующие органы обнаруживают растущие риски, связанные с криптовалютными
переводами.
Помогает
компаниям обеспечить беспрепятственную удаленную регистрацию клиентов,
биометрическую аутентификацию, проверку возраста и предотвращение мошенничества
комплексный подход KYC (Know your customer). А
также проверки личности на основе искусственного
интеллекта.
«Внедрение надлежащих методов KYC действительно снизит риски
мошенничества, кражи личных данных и других финансовых преступлений, а также
устранит пути финансирования терроризма», — подчеркнул сооснователь компании Identomat Зураб
Катария во время
вебинара «Крипторегулирование:
две стороны одной монеты».
Зураб Катария, сооснователь компании Identomat
Также он детально рассказал о работе Identomat — современной технологии на основе искусственного интеллекта, которая защищает от кибермошенничества.
Три фундаментальных преимущества передовой
системы Identomat для крипто и блокчейн комплаенс:
* автоматизация;
* глобальное покрытие;
* полнота процесса KYC/AML. Что включает в себя проведение
всесторонней комплексной проверки каждого пользователя.
Данный процесс реализуется посредством
проверок списков подсанкционных и политически значимых лиц, а также кошельков
блокчейна из черного списка и т. д., которые регулярно обновляются практически
в режиме реального времени через платформу Identomat.
Еще одним жизненно важным элементом является
глубокий мониторинг финансовых транзакций, который существенно усиливает
противодействие в борьбе с отмыванием денег, фиксируя подозрительные/нетипичные
трансграничные операции и клиентские ID.
Дополнительным инструментом является
управление рисками, при котором финансирование терроризма и другое рискованное
поведение отслеживаются на протяжении всех деловых отношений.
«Платформа обеспечивает более безопасные транзакции для пользователей и
дает крипто-компаниям столь необходимое спокойствие. Особенно после вторжения россии
в Украину, когда люди открывали криптовалютные счета для помощи жертвам военной
агрессии, но при этом открылось и окно возможностей для незаконных денежных
переводов. Identomat обеспечивает более глубокий уровень анализа данных для
выявления непредвиденных уязвимостей или непредвиденных отклонений от
финансового поведения», — подытожил Зураб Катария.