Криптовалюты, KYC и Identomat: как технологии на основе ИИ защищают от кибермошенничества – эксперт — Finance.ua
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Криптовалюты, KYC и Identomat: как технологии на основе ИИ защищают от кибермошенничества – эксперт

Сегодня 10:46Финтех и Карты
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Обмен криптовалютами становится все более и более популярным. При этом правительства и регулирующие органы обнаруживают растущие риски, связанные с криптовалютными переводами.
Помогает компаниям обеспечить беспрепятственную удаленную регистрацию клиентов, биометрическую аутентификацию, проверку возраста и предотвращение мошенничества комплексный подход KYC (Know your customer). А также проверки личности на основе искусственного интеллекта.
«Внедрение надлежащих методов KYC действительно снизит риски мошенничества, кражи личных данных и других финансовых преступлений, а также устранит пути финансирования терроризма», — подчеркнул сооснователь компании Identomat Зураб Катария во время вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты».
Зураб Катария, сооснователь компании Identomat Зураб Катария, сооснователь компании Identomat
Также он детально рассказал о работе Identomat — современной технологии на основе искусственного интеллекта, которая защищает от кибермошенничества.
Три фундаментальных преимущества передовой системы Identomat для крипто и блокчейн комплаенс: * автоматизация; * глобальное покрытие; * полнота процесса KYC/AML. Что включает в себя проведение всесторонней комплексной проверки каждого пользователя.
Данный процесс реализуется посредством проверок списков подсанкционных и политически значимых лиц, а также кошельков блокчейна из черного списка и т. д., которые регулярно обновляются практически в режиме реального времени через платформу Identomat.
Еще одним жизненно важным элементом является глубокий мониторинг финансовых транзакций, который существенно усиливает противодействие в борьбе с отмыванием денег, фиксируя подозрительные/нетипичные трансграничные операции и клиентские ID.
Дополнительным инструментом является управление рисками, при котором финансирование терроризма и другое рискованное поведение отслеживаются на протяжении всех деловых отношений.
«Платформа обеспечивает более безопасные транзакции для пользователей и дает крипто-компаниям столь необходимое спокойствие. Особенно после вторжения россии в Украину, когда люди открывали криптовалютные счета для помощи жертвам военной агрессии, но при этом открылось и окно возможностей для незаконных денежных переводов. Identomat обеспечивает более глубокий уровень анализа данных для выявления непредвиденных уязвимостей или непредвиденных отклонений от финансового поведения», — подытожил Зураб Катария.
По материалам: Finance.ua
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