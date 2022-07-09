Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin отвоевывает позиции, а руководители JP Morgan уходят в криптобизнес — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin отвоевывает позиции, а руководители JP Morgan уходят в криптобизнес Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin отвоевывает позиции, а руководители JP Morgan уходят в криптобизнес

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 4 по 9 июля 2022 года:

🗿 Bitcoin отвоевывает позиции

Впервые с середины июня этого года флагман среди крипты смог достичь отметки в $22 000 — за прошедшие несколько дней стоимость «битка» выросла почти на 10%.

Большинство альтокоинов тоже не зевают и уверенно укрепляют свои позиции. К примеру, не менее известный «эфир» (он же Ethereum) за неделю подорожал более чем на 16% — на момент написания новости его стоимость составляет $1,223. При этом общая капитализация крипторынка приближается к уровню $1 трлн.

Кстати, стратег Bloomberg прогнозирует Bitcoin рост в следующие шесть месяцев. По словам старшего стратега Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майка МакГлоуна, цена BTC демонстрирует то же поведение, что и при формировании окончания медвежьего рынка в 2018 году. Тогда Bitcoin подешевел с $16 тыс. в январе до $3200 в середине декабря, однако уже в следующие шесть месяцев вернулся к $13 тыс.

😎 Сразу три руководителя JP Morgan уходят в криптобизнес

Компании, не спешащие осваивать рынок цифровых валют, рискуют потерять лучшие кадры. Так произошло и с банковским холдингом JP Morgan, три руководителя которого решили попробовать себя в криптовалютном бизнесе.

Пуджа Сэмюэл, возглавлявший отдел цифровых инноваций в JP Morgan, теперь получил должность руководителя корпоративного отдела в венчурной компании Digital Currency Group, специализирующейся на цифровых валютах;

Эрик Регге сложил полномочия управляющего директора у JP Morgan и теперь будет работать в Algorand Foundation, занимающемся исследованием и управлением блокчейном;

Самир Шах, занимавший 12 лет должность глобального руководителя цифровых решений в JP Morgan, переходит в криптовалютный хедж-фонд Pantera Capital, где станет главным операционным директором.

⚖️ В США подали коллективный иск против Solana

Инвестор из Калифорнии Марк Янг обвинил ключевых участников экосистемы Solana в незаконном извлечении прибыли от нативного токена SOL. В иске он утверждает, что монета является незарегистрированной ценной бумагой.

По его словам, Solana — высокоцентрализованная криптовалюта, которая «дает прибыль инсайдерам, пользуясь из капитала розничных инвесторов». Таким образом, говорит истец, крипто-киты незаконно получают бешеную прибыль через экосистему Solana.

🚅 Транспортные туннели Loop будут принимать оплату в Dogecoin

Илон Маск продолжает популяризировать свою любимую криптовалюту. Теперь компания миллиардера The Boring Company будет принимать оплату в Dogecoin. Речь идет о поездках в туннелях Loop — подземной транспортной системе Лос-Анджелеса.

Пока такая услуга не очень актуальна, ведь поначалу жители смогут тестировать магистрали бесплатно. Однако в будущем одна поездка будет стоить $1,5, суточный абонемент — $2,5, а оплатить поездку можно будет в Dogecoin, а также наличными или банковской картой

Кстати, Илон Маск уже оставил не один свой «след» на мемной крипте. Что особенного в Dogecoin и почему она так полюбилась основателю Tesla — мы рассказывали в статье по ссылке.

👀 В рф запретили платежи в цифровых финансовых активах

Пока большинство цивилизованных стран, хоть и с осторожностью, но поддерживают развитие цифровых валют и крипторынка, наши горе-соседи делают все наоборот. Вот, например, 6 июля Госдума рф приняла закон, прямо запрещающий оплачивать товары и услуги цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Чтобы реализовать такие ограничения, операторов обмена ЦФА обязали отказывать в сделках, где возможно использование таких активов, как средств для платежа. Видимо, тоже будут говорить, что для рубля «аналоговнет». :)

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