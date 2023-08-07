Криптовалютный проект, сканирующий глаза людей, начнет массовую экспансию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптовалютный проект, сканирующий глаза людей, начнет массовую экспансию

Технологии&Авто
9
Криптовалютный проект, сканирующий глаза людей, начнет массовую экспансию
Криптовалютный проект, сканирующий глаза людей, начнет массовую экспансию
По словам соучредителя Worldcoin Алекса Блания, компания изучает децентрализованный и стимулирующий подход к производству своих сфер для сканирования радужки глаза, подобный майнингу биткоинов.
Детальнее о планах Worldcoin по «массовой экспансии» Блания рассказал в подкасте The Scoop.
Стратегия Worldcoin состоит в том, чтобы перейти к полной децентрализации в следующем году. Несмотря на первоначальные затруднения, организация готова производить неограниченное количество необходимых устройств. Worldcoin уже заключила партнерство с флоридской компанией Jabil для производства сфер.
Впрочем, эксперты предупреждают о потенциальных рисках массового производства, в частности о поддельных устройствах, ставящих под угрозу безопасность биометрических данных пользователей.
«Мы выполняем миссию по созданию крупнейшего финансового и идентификационного сообщества, которое только можем», — заявил топ-менеджер проекта по Европе Рикардо Масейра.
По словам Масейры, Worldcoin продолжит развертывание в Европе, Латинской Америке, Африке и во всех частях мира, где [компанию] примут". Однако большинство людей, опрошенных Reuters на сайтах проекта в Великобритании, Индии и Японии, заявили, что проходят регистрацию только ради 25 токенов WLD.

Курс криптовалют к доллару 💵

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.