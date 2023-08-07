Криптовалютный проект, сканирующий глаза людей, начнет массовую экспансию — Finance.ua

Криптовалютный проект, сканирующий глаза людей, начнет массовую экспансию
По словам соучредителя Worldcoin Алекса Блания, компания изучает децентрализованный и стимулирующий подход к производству своих сфер для сканирования радужки глаза, подобный майнингу биткоинов.
Детальнее о планах Worldcoin по «массовой экспансии» Блания рассказал в подкасте The Scoop.
Стратегия Worldcoin состоит в том, чтобы перейти к полной децентрализации в следующем году. Несмотря на первоначальные затруднения, организация готова производить неограниченное количество необходимых устройств. Worldcoin уже заключила партнерство с флоридской компанией Jabil для производства сфер.
Впрочем, эксперты предупреждают о потенциальных рисках массового производства, в частности о поддельных устройствах, ставящих под угрозу безопасность биометрических данных пользователей.
«Мы выполняем миссию по созданию крупнейшего финансового и идентификационного сообщества, которое только можем», — заявил топ-менеджер проекта по Европе Рикардо Масейра.
По словам Масейры, Worldcoin продолжит развертывание в Европе, Латинской Америке, Африке и во всех частях мира, где [компанию] примут". Однако большинство людей, опрошенных Reuters на сайтах проекта в Великобритании, Индии и Японии, заявили, что проходят регистрацию только ради 25 токенов WLD.
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