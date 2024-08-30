Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000 — Finance.ua

Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000 Сегодня 18:00 — Криптовалюта

Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000

BTC $59,519.64 и получил почти $200 000 за свою работу. Вчера, 29 августа, он добавил блок № 858 978 к блокчейну первой Соло-майнер смог добыть блок биткоинаВчера, 29 августа, он добавил блок № 858 978 к блокчейну первой криптовалюты , заработав 3,275 BTC ($199 101) в виде субсидий и комиссионных.

Майнер, пользователь пула CKPool, обладает довольно значительным хешрейтом (ключевой показатель в майнинге криптовалют, определяющий общую вычислительную мощность сети или количество хешей, которые вычисляет устройство в секунду для соло-майнинга — ред.) — 38 PH/s, что позволяет ему добывать блоки в среднем раз в четыре месяца.

Отметим, что CKPool объединяет вычислительные мощности своих клиентов, повышая шансы на успешный майнинг, но всю награду получает только тот пользователь, чье оборудование напрямую решило задачу.

Это уже 291 блок, добываемый клиентами CKPool. Предыдущий блок был добыт пользователем 24 июля с хешрейтом 3 TH/s, который заработал $211 972. Ранее, в апреле, другие пользователи CKPool также успешно добывали блоки, получая значительные вознаграждения.

noworries По материалам:

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