Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000 — Finance.ua
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Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000

Криптовалюта
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Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000
Криптовалютный майнер добыл блок биткоина и получил $200 000
Соло-майнер смог добыть блок биткоина BTC $59,519.64 и получил почти $200 000 за свою работу. Вчера, 29 августа, он добавил блок № 858 978 к блокчейну первой криптовалюты, заработав 3,275 BTC ($199 101) в виде субсидий и комиссионных.
Майнер, пользователь пула CKPool, обладает довольно значительным хешрейтом (ключевой показатель в майнинге криптовалют, определяющий общую вычислительную мощность сети или количество хешей, которые вычисляет устройство в секунду для соло-майнинга — ред.) — 38 PH/s, что позволяет ему добывать блоки в среднем раз в четыре месяца.
Отметим, что CKPool объединяет вычислительные мощности своих клиентов, повышая шансы на успешный майнинг, но всю награду получает только тот пользователь, чье оборудование напрямую решило задачу.
Это уже 291 блок, добываемый клиентами CKPool. Предыдущий блок был добыт пользователем 24 июля с хешрейтом 3 TH/s, который заработал $211 972. Ранее, в апреле, другие пользователи CKPool также успешно добывали блоки, получая значительные вознаграждения.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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