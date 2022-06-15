Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года — Finance.ua
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Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года

Сегодня 19:31Технологии&Авто
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Индекс страха и жадности упал до отметки 8, сопоставимой со значениями марта 2020 года. Тогда цена Bitcoin достигла «дна» на уровне $3800.
По наблюдениям аналитиков Arcane Research, индекс уже 56 дней «в зоне страха», что является рекордом.
Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года
«Участники рынка, несомненно, устали от этого, многие капитулируют. Исторически покупка была выгодной стратегией в периоды страха. Однако нелегко поймать падающий нож», — поделились мыслями исследователи.
В компании отметили, что в контексте теханализа $20 000 — критически важный уровень для Bitcoin, поскольку является пиком предыдущего ценового ралли.
«На протяжении всей своей истории Bitcoin никогда не торговался ниже пиков цикла. Поэтому возможный визит ниже этого уровня может привести к капитуляции множества ходлеров и делевериджа», — отметили эксперты.
Вокруг отметки $20 000 также сосредоточен значительный открытый интерес по Bitcoin-опционам. Это фактор дополнительного давления на спотовый рынок, если вышеуказанный уровень не устоит под натиском медведей.
По материалам: Forklog
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