Криптовалюта в США умерла, — инвестор и давний сторонник биткоина — Finance.ua
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Криптовалюта в США умерла, — инвестор и давний сторонник биткоина

Криптовалюта
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Хамат Палихатития считает, что в падении криптовалют виновны американские регуляторы, которые начали более агрессивную погоню за так называемыми плохими акторами в отрасли.
К примеру, недавно глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил: платформы для торговли криптовалютой должны соблюдать строгие американские законы о ценных бумагах.
Важно! Генслер во время своих показаний перед законодателями США объединил крах Silicon Valley Bank с криптоиндустрией.
Еще одно важное событие — решение Комиссии по ценным бумагам и биржам усилить контроль над криптоиндустрией. Регулятор пытается бороться с компаниями и проектами, которые, по его данным, продавали незарегистрированные ценные бумаги.
Реакция и комментарии инвестора
Генслер даже обвинил криптовалюты в крахе банков. Американские власти решительно нацелили свое оружие на криптовалюты, — заявил Хамат Палихапития.
Палихатия подчеркнул, что криптовалюты мертвы в США. Интересно, что два года назад он прогнозировал, что биткоин заменит золото и подорожает до 200 тысяч долларов. Однако сейчас он осторожнее относится к цифровым активам.
По состоянию на 25 апреля курс биткоина остановился на уровне 27 318 долларов за монету, по данным CoinDesk. В последние недели эта цифровая монета зафиксировала несколько существенных обвалов.
Напомним, в интервью 24 каналу основатель украинской криптобиржи Kuna Михаил Чобанян заявил, что сейчас их главный вызов — это не допустить запрета криптовалюты как таковой. Он также добавил, что важно сохранить независимость биткоина.
Прогнозы от других экспертов:
  • Основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард убежден, что американский доллар движется к «абсолютному коллапсу».
  • По его мнению, это станет мощным импульсом для биткоина. По его словам, цена цифровой монеты может достичь отметки на уровне 10 миллионов долларов;

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Телеканал 24
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