Криптокомпании в Великобритании столкнулись с отказами банков в предоставлении финансовых услуг — Finance.ua

Криптокомпании в Великобритании столкнулись с отказами банков в предоставлении финансовых услуг Сегодня 19:14 — Криптовалюта

Британские криптокомпании сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к банковским сервисам. Об этом сообщает Bloomberg

Примечательно, что еще в 2022 году власти говорили о планах превратить Великобританию в дружественный к цифровым активам хаб. С этой целью, в частности, Королевский монетный двор Великобритании хотел выпустить свою коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT).

В конце марта 2023 года стало известно о том, что местные регуляторы отказались от выпуска коллекции токенов. В то же время, заявлений о прекращении трансформации Великобритании в хаб для цифровых активов не было.

cryptomisto По материалам:

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