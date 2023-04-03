Криптокомпании в Великобритании столкнулись с отказами банков в предоставлении финансовых услуг — Finance.ua
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Криптокомпании в Великобритании столкнулись с отказами банков в предоставлении финансовых услуг

Криптовалюта
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Британские криптокомпании сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к банковским сервисам. Об этом сообщает Bloomberg.
Примечательно, что еще в 2022 году власти говорили о планах превратить Великобританию в дружественный к цифровым активам хаб. С этой целью, в частности, Королевский монетный двор Великобритании хотел выпустить свою коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT).
В конце марта 2023 года стало известно о том, что местные регуляторы отказались от выпуска коллекции токенов. В то же время, заявлений о прекращении трансформации Великобритании в хаб для цифровых активов не было.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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