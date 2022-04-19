Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами — Finance.ua
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Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами

Сегодня 18:43Фондовый рынок
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Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянамиКриптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых санкционных мерах глобальной криптобиржи Currency.com в отношении граждан россии.
Об этом свидетельствует сообщение в Telegram-канале чиновника.
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Биржа криптовалют объявила о новых санкциях против россиян. Currency.com прекратила проведение сделок и начала расторгать договоры в одностороннем порядке.
«Все средства на счете переведут на банковские счета, с которых происходили пополнения. До этого Currency.com остановила открытие новых счетов для клиентов из россии», — написал Федоров.
Напомним, в марте одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем. Ограничения были введены для учреждений, попавших под санкции Запада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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