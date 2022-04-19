Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами — Finance.ua

Биржа криптовалют объявила о новых санкциях против россиян. Currency.com прекратила проведение сделок и начала расторгать договоры в одностороннем порядке.
«Все средства на счете переведут на банковские счета, с которых происходили пополнения. До этого Currency.com остановила открытие новых счетов для клиентов из россии», — написал Федоров.
Напомним, в марте одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем. Ограничения были введены для учреждений, попавших под санкции Запада.