Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами — Finance.ua

Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами

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Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых санкционных мерах глобальной криптобиржи Currency.com в отношении граждан россии.

Об этом свидетельствует сообщение в Telegram-канале чиновника

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Биржа криптовалют объявила о новых санкциях против россиян. Currency.com прекратила проведение сделок и начала расторгать договоры в одностороннем порядке.

«Все средства на счете переведут на банковские счета, с которых происходили пополнения. До этого Currency.com остановила открытие новых счетов для клиентов из россии», — написал Федоров.

Напомним, в марте одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем. Ограничения были введены для учреждений, попавших под санкции Запада.

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