Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров — Finance.ua

Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров
Сегодня 15:11 — Финтех и Карты
Одна из самых крупных криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян.
Функция не становится доступной для них даже при попытке использовать ее в другой стране.
Об этом пишет Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.
«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», — пишет министр.
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