Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров — Finance.ua

Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров

Сегодня 15:11 — Финтех и Карты

Одна из самых крупных криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян.

Функция не становится доступной для них даже при попытке использовать ее в другой стране.

Об этом пишет Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», — пишет министр.

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