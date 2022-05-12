Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров — Finance.ua
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Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров

Сегодня 15:11Финтех и Карты
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Одна из самых крупных криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян.
Функция не становится доступной для них даже при попытке использовать ее в другой стране.
Об этом пишет Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.
«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», — пишет министр.
Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки - Федоров

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По материалам: Finance.ua
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