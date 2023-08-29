Криптобиржа Binance рассматривает возможность полного выхода из рф — Finance.ua

Криптобиржа Binance рассматривает возможность полного выхода из рф Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Криптобиржа Binance рассматривает возможность полного выхода из рф

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода из некогда важного рынка, ставшего головной болью.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Рассматриваются все варианты, включая полный выход», — заявил представитель компании в интервью газете.

На прошлой неделе WSJ сообщила, что Binance помогает россиянам выводить деньги за рубеж — несмотря на то, что в прошлом году компания заявила, что прекратила работу в стране, выполняет требования западных санкций и ограничила торговлю на своей платформе в россии. Позже Binance ограничила P2P-торговлю с участием попавших под санкции российских банков.

Binance оказался в центре давления в США, которое выражается в судебных исках от регуляторов рынка ценных бумаг, а также в критике со стороны таких политиков, как сенатор Элизабет Уоррен.

Binance признала прежние нарушения, но заявила, что изменила свои подходы и серьезно относится к соблюдению правил. Ранее в этом году компания наняла Ноа Перлмана, бывшего руководителя Morgan Stanley на должность руководителя отдела комплаенса.

В понедельник Binance решила еще больше ограничить свой российский сервис P2P-торговли, сообщив пользователям в россии, что они не могут обменивать цифровые токены на другую валюту, кроме рублей, как показало сообщение, с которым ознакомилась WSJ.

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Укрінформ По материалам:

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