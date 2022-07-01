Крипто-NFT: как создать, продать и помочь Украине — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Крипто-NFT: как создать, продать и помочь Украине Сегодня 15:32 — Финтех и Карты

Все слышали о биткоине. А как насчет NFT? Это следующая широко обсуждаемая тема в критповалютном мире. Несмотря на то, что NFT подвергается критике, с их помощью большое количество людей помогает Украине противостоять вторжению рф. Как и в целом использование криптовалют.

Так недавно самая крупная европейская биржа WhiteBit купила статуэтку Kalush Orchestra за $900 тыс. в криптовалюте, отправив вырученные средства на помощь ВСУ. А криптофонд от Минцифры собрал уже более $60 млн.

В этой статье мы рассказываем, что такое NFT, как его создать и как с их помощью можно помочь Украине.

Что такое NFT?

Если коротко, то это невзаимозаменяемый токен, который подтверждает право на владение чем-либо. Например, иллюстрацией или музыкальным произведением. Чтобы понять, что значит невзаимозаменяемый, представьте банкноту в 10 долларов. Вы можете обменять ее на любую другую банкноту с тем же номиналом. Ее стоимость и функция не изменились. Это пример взаимозаменяемого актива. А NFT-токен невозможно заменить на другой такой же. Это как обручальное кольцо, сделанное на заказ, — ни у кого больше нет такого.

Биткоин, кстати, тоже в числе взаимозаменяемых токенов, несмотря на то, что и за биткоином, за NFT стоит одна и та же технология — блокчейн. Это означает, что информация о токене и его владельце записываются в реестр, и никто не может подделать или удалить данные. Именно поэтому NFT стали такими популярными. Это надежная защита документов и произведений цифрового искусства от плагиата. Давайте углубимся.

NFT — это не сам объект, а тип цифрового сертификата, в котором указано, что человек A в настоящее время владеет файлом B, расположенным по интернет-адресу C. Такой токен теперь нельзя заменить, потому что он является частью блокчейна. Все транзакции публичны и регистрируются в цифровом реестре.

Блокчейн — это сложная децентрализованная система, поэтому невозможно «незаметно» передать NFT кому-то еще без авторизации. Транзакция в любом случае будет сохранена в блокчейне. Это означает, что оригинальность картинки или любого другого цифрового объекта можно подтвердить с помощью NFT. Именно поэтому вокруг незваимозаменяемых токенов такой ажиотаж, особенно среди цифровых художников. Теперь они получили надежный способ защиты авторских прав.

Сколько стоят NFT?

У невзаимозаменяемых токенов нет единой текущей рыночной цены, как, например, у биткоина или доллара.

Рынок NFT похож на привычный нам арт-рынок. Есть всемирно известные художники, за картины которых предлагают миллионы. Но есть и любители, которые завышают цену и, в отдельных случаях, могут продать свои работы, если найдется покупатель. Все то же самое применимо к NFT.

В марте 2021 года NFT впервые был продан на аукционе Christie’s за $69,3 млн. Это была работа американского художника Beeple «Everydays: the First 5000 Days» — огромный коллаж из 5000 отдельных цифровых изображений. Несколько NFT гораздо меньшего формата из серии CryptoPunks уже собрали более миллиона долларов каждый. А недавно неизвестный благотворитель пожертвовал украинской армии CryptoPunk «№ 5364» стоимостью $141,6 тысяч.

Минцифры также использует NFT для того, чтобы помочь пострадавшим украинцам и рассказать правду о военных преступлениях рф. Так был запущен первый в мире NFT-музей войны. На сайте украинские художники выставляют свои работы, которые можно приобрести в виде NFT-токена. Музей собрал уже более $600 тысяч в поддержку Украины. Вы тоже можете приобрести NFT и помочь украинской армии.

Как создавать, покупать и продавать NFT?

Для того, чтобы превратить свою цифровую работу в NFT, нужно воспользоваться специальным сайтом. Например, OpenSea, Rarible, Nifty Gateway, Zora и Superrare. Платформа добавляет программный код NFT в блокчейн. Центральным компонентом такого токена являются метаданные: название NFT, описание и интернет-адрес с объектом, на который ссылается NFT. На площадках обычно есть пошаговая инструкция по созданию невзамозаменяяемого токена.

Публикация NFT на платформах платная. Чтобы записать токен в блокчейн требуется вычислительная мощность. На крипто-сленге это называется «плата за газ». Для этого вам нужно приобрести Ethereum, потому что большинство площадок использует эту криптовалюту. Продавать NFT вы также будете за эфир, который будет хранится на криптовалютном кошельке. То есть, если вы все-таки решили создать и опубликовать свой NFT, вам нужно иметь некоторое количество эфира.

Как купить Ethereum?

Самый простой способ — воспользоваться P2P-платформой. Это очень быстро и не требует длительного ознакомления с торговыми инструментами, как на бирже. Вам не нужно предоставлять свои личные данные и платить комиссию за сделку.

Например, на Bitcoin Global вы можете купить эфир за гривну, используя PayPal или карточку украинского банка. Помимо эфира, доступны биткоин, Tether, TRON и HOGE. Все, что вам нужно, зарегистрироваться с помощью электронной почты и откликнуться на объявление о продаже. На Bitcoin Global сделки происходят напрямую между пользователями. Это означает, что вы можете выбрать самые лучшие условия, а платформа, в свою очередь, защитит ваши средства.

Также вы можете создать собственное объявление о покупке или продаже, установив нужные параметры. А также заняться трейдингом, зарабатывая на изменении курса.

После того, как вы купили Ethereum, вам нужно перевести его со своего кошелька Bitcoin Global на кошелек платформы для создания NFT. Теперь вы сможете заплатить и опубликовать работу. В случае продажи токена, переведите полученный эфир обратно на Bitcoin Global и обменяйте его на гривну или другую криптовалюту в случае необходимости. Например, на Tether.

Android. Tether (USDT) — это стейблкоин, который привязан в соотношении 1:1 к стоимости доллара США. По сути, это цифровой доллар. Его курс не колеблется, как у биткоина и эфириума, поэтому выгодно переводить гривну в USDT, тем защищая свои сбережения от инфляции. Сделать это удобнее всего в мобильном приложении для iOS

Подробные инструкции по покупке и продаже криптовалюты ищите в разделе «Инструкции» на сайте. А также на YouTube-канале Bitcoin Global.

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