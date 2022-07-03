Кремль искусственно укрепляет рубль за счет экономики Казахстана, — СНБО — Finance.ua
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Кремль искусственно укрепляет рубль за счет экономики Казахстана, — СНБО

Валюта
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Кремль искусственно укрепляет рубль за счет экономики Казахстана, — СНБО
Кремль искусственно укрепляет рубль за счет экономики Казахстана, — СНБО
Антироссийские санкции свели на нет валютный импорт россии. Это вынуждает руководство страны любыми способами сдерживать курс рубля.
Об этом сообщает ЦПИ при СНБО.
Согласно предоставленным данным, кремль решил прибегнуть к искусственному сдерживанию курса рубля за счет экономики Казахстана. То есть из-за возможности свободного перемещения рублей между участниками Единого экономического пространства, россияне открывают счета в рублях в казахстанских банках, обменивают их на местную валюту (тенге), а затем на доллары и выводят за границу избыток.

Как россияне пытаются обойти санкции, и что из этого получается

«В результате в казахстанских банках накапливается большая рублевая масса, которую можно потратить только в россии», — говорится в сообщении.
Благодаря такой схеме, россия за последние три месяца увеличила курс своей нацвалюты к тенге, а также нарастила объемы российского импорта на 50%.
То есть курс рубля к доллару сдерживается за счет банковских махинаций, и рано или поздно это все закончится девальвацией.
По материалам:
Телеканал 24
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