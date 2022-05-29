Кредиты на посевную получили более 13 тысяч аграриев — Finance.ua

Кредиты на посевную получили более 13 тысяч аграриев

Сегодня 21:38 — Аграрный рынок

Более 13 тысяч сельхозпроизводителей на 25 мая привлекли 31,5 млрд грн кредитов, из которых по программе портфельных гарантий 80% — 20,3 млрд грн.

Как говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, за последнюю неделю было привлечено 3,4 млрд грн кредитных ресурсов.

Программа завершается 31 мая.

Лидерами по кредитованию являются следующие регионы: Кировоградская область (4,08 млрд грн), Киевская (3,37 млрд грн), Винницкая (2,9 млрд грн), Днепропетровская (2,5 млрд грн), Одесская (2,48 млрд грн) грн). Также более 1 млрд грн привлекли Волынская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

В целом, аграрии среди субъектов предпринимательства в Украине находятся в тройке лидеров по получению льготного кредитования в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

На днях правительство внесло изменения в постановление, устанавливающее предельный объем государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году, — теперь он составляет 29,95 млрд грн.

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