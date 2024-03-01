Кредит на автомобиль: какие документы нужно предоставить в банк — Finance.ua

Кредит на автомобиль: какие документы нужно предоставить в банк
В современном мире автомобиль стал не только удобным средством транспорта, но и символом социального статуса и личной свободы. За последние десятилетия кредитование автомобилей приобрело невероятную популярность, став доступным инструментом для многих, кто мечтает о собственном авто.
Когда вы определились с банком, в котором будете брать ссуду, а также его кредитным продуктом, следует обратить внимание и на пакет документов, который необходимо будет предоставить для получения кредита.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Обычно этот список следующий:
- паспорт и налоговый номер;
- документы на автомобиль — счет-фактура или спецификация, или договор купли-продажи на покупаемый автомобиль;
- документы, подтверждающие доходы;
- документы об обременении (аресте или запрете отчуждения) движимого или недвижимого имущества в государственных реестрах.
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Возможны и другие документы, которые попросит предоставить банк, но они определяются индивидуально.
Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами предоставления и обслуживания кредита и подробно их обсудить с сотрудником банка.
Подробно о том, как выбрать устраивающую вас кредитную программу и другие нюансы при покупке автомобиля в кредит — читайте в статье по ссылке.
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