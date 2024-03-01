Кредит на автомобиль: какие документы нужно предоставить в банк — Finance.ua
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Кредит на автомобиль: какие документы нужно предоставить в банк

Технологии&Авто
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Кредит на автомобиль: какие документы нужно предоставить в банк
Кредит на автомобиль: какие документы нужно предоставить в банк
В современном мире автомобиль стал не только удобным средством транспорта, но и символом социального статуса и личной свободы. За последние десятилетия кредитование автомобилей приобрело невероятную популярность, став доступным инструментом для многих, кто мечтает о собственном авто.
Когда вы определились с банком, в котором будете брать ссуду, а также его кредитным продуктом, следует обратить внимание и на пакет документов, который необходимо будет предоставить для получения кредита.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Обычно этот список следующий:
  • паспорт и налоговый номер;
  • документы на автомобиль — счет-фактура или спецификация, или договор купли-продажи на покупаемый автомобиль;
  • документы, подтверждающие доходы;
  • документы об обременении (аресте или запрете отчуждения) движимого или недвижимого имущества в государственных реестрах.

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Возможны и другие документы, которые попросит предоставить банк, но они определяются индивидуально.
Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами предоставления и обслуживания кредита и подробно их обсудить с сотрудником банка.
Подробно о том, как выбрать устраивающую вас кредитную программу и другие нюансы при покупке автомобиля в кредит — читайте в статье по ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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