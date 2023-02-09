Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых — Finance.ua
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Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых

Личные финансы
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Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых
Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых
Красный Крест запустил очередную благотворительную программу помощи находящимся в Польше беженцам из Украины. Украинцы смогут получить специальные сертификаты на покупку товаров первой необходимости.
Речь идет о ваучерах Sodexo, которые можно использовать при покупках в более чем 60 тысячах магазинов, розничных и сервисных точек по всей Польше. Программой предусмотрено 9000 таких сертификатов.

Основные требования к претендентам на помощь от Красного Креста

Рассчитывать на получение денежного ваучера на сумму 500 злотых могут украинцы, приехавшие в Польшу после 1 октября 2022 года, или граждане Украины, которые прибыли в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года и подпадают под следующие категории:
  • лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;
  • женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;
  • беременные женщины (в наличии должна быть справка от врача, которая это подтверждает);
  • лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
  • лица, которые сами ухаживают не менее чем за тремя детьми.
При этом важно, чтобы претенденты предварительно не получали финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, а также от Польского Красного Креста.

На что можно потратить ваучер на 500 злотых

Денежная помощь предусмотрена для приобретения вещей, в которых больше всего нуждаются беженцы. Это могут быть:
  • продукты;
  • средства гигиены;
  • некоторые бытовые принадлежности.
Чтобы получить сертификат, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Красного Креста.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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