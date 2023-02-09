Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых — Finance.ua

Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых
Красный Крест запустил очередную благотворительную программу помощи находящимся в Польше беженцам из Украины. Украинцы смогут получить специальные сертификаты на покупку товаров первой необходимости.
Речь идет о ваучерах Sodexo, которые можно использовать при покупках в более чем 60 тысячах магазинов, розничных и сервисных точек по всей Польше. Программой предусмотрено 9000 таких сертификатов.
Основные требования к претендентам на помощь от Красного Креста
Рассчитывать на получение денежного ваучера на сумму 500 злотых могут украинцы, приехавшие в Польшу после 1 октября 2022 года, или граждане Украины, которые прибыли в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года и подпадают под следующие категории:
- лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;
- женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;
- беременные женщины (в наличии должна быть справка от врача, которая это подтверждает);
- лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
- лица, которые сами ухаживают не менее чем за тремя детьми.
При этом важно, чтобы претенденты предварительно не получали финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, а также от Польского Красного Креста.
На что можно потратить ваучер на 500 злотых
Денежная помощь предусмотрена для приобретения вещей, в которых больше всего нуждаются беженцы. Это могут быть:
- продукты;
- средства гигиены;
- некоторые бытовые принадлежности.
Чтобы получить сертификат, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Красного Креста.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐
Поделиться новостью