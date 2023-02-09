Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых — Finance.ua

Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых Сегодня 18:01 — Личные финансы

Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых

Красный Крест запустил очередную благотворительную программу помощи находящимся в Польше беженцам из Украины. Украинцы смогут получить специальные сертификаты на покупку товаров первой необходимости.

Речь идет о ваучерах Sodexo, которые можно использовать при покупках в более чем 60 тысячах магазинов, розничных и сервисных точек по всей Польше. Программой предусмотрено 9000 таких сертификатов.

Основные требования к претендентам на помощь от Красного Креста

Рассчитывать на получение денежного ваучера на сумму 500 злотых могут украинцы, приехавшие в Польшу после 1 октября 2022 года, или граждане Украины, которые прибыли в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года и подпадают под следующие категории:

лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;

женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;

беременные женщины (в наличии должна быть справка от врача, которая это подтверждает);

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лица, которые сами ухаживают не менее чем за тремя детьми.

При этом важно, чтобы претенденты предварительно не получали финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, а также от Польского Красного Креста.

На что можно потратить ваучер на 500 злотых

Денежная помощь предусмотрена для приобретения вещей, в которых больше всего нуждаются беженцы. Это могут быть:

продукты;

средства гигиены;

некоторые бытовые принадлежности.

Чтобы получить сертификат, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Красного Креста.

Телеканал 24 По материалам:

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